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Бавария предлагает центрбеку Байера контракт до 2028 года
Продолжаются переговоры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" близка к подписанию центрального защитника "Байера" Джонатана Та.
По информации AZ-Info, ожидается, что соглашение между сторонами будет рассчитано до 2028 года с опцией продления сотрудничества еще на один сезон. Сейчас между клубом и игроком продолжаются переговоры об условиях личного контракта.
Действующий договор 29-летнего немецкого футболиста с "фармацевтами" завершается 30 июня 2025 года, и стороны решили не продлевать сотрудничество. Благодаря этому "Бавария" получит возможность подписать Та бесплатно, как свободного агента.
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