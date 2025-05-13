Бавария предлагает центрбеку Байера контракт до 2028 года

"Бавария" близка к подписанию центрального защитника "Байера" Джонатана Та.

По информации AZ-Info, ожидается, что соглашение между сторонами будет рассчитано до 2028 года с опцией продления сотрудничества еще на один сезон. Сейчас между клубом и игроком продолжаются переговоры об условиях личного контракта.

Действующий договор 29-летнего немецкого футболиста с "фармацевтами" завершается 30 июня 2025 года, и стороны решили не продлевать сотрудничество. Благодаря этому "Бавария" получит возможность подписать Та бесплатно, как свободного агента.