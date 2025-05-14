Боруссия Дортмунд интересуется талантливым мексиканским защитником

По информации BILD, "Боруссия Д" обратила внимание на правого защитника "Копенгагена" Родриго Уэскаса. Мексиканцем также интересуются "Вест Хэм" и "Марсель".

Сейчас "Боруссия" только следит за игроком, которого считают атакующим защитником – именно таким, который подошел бы под схему с тремя центрбеками, которую использует Нико Ковач. Уэскас мог бы действовать на позиции правого вингбека.

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Впрочем, как отмечает издание, с наличием Джулиана Райерсона и Яна Коуту, которые уже борются за место справа в обороне, трансфер Уэскаса будет возможным только при условии ухода Рами Бенсебаини. В таком случае Райерсон перейдет на левый фланг, а мексиканец станет дублером Коуту. Сообщается, что Бенсебаини, который в свое время присоединился к клубу на правах свободного агента, может быть продан за примерно 20 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне Уэскас провел 33 матчей за "Копенгаген" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 2 ассиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.