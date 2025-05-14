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Полузащитник Баварии готов в следующем сезоне бороться за место в составе

Германия

Это был тяжелый сезон

Полузащитник Баварии готов в следующем сезоне бороться за место в составе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Жоау Пальинья, трансферная неудача "Баварии" за 50 миллионов евро, прокомментировал свое разочарование от сезона с новоиспеченными чемпионами Бундеслиги. Португальский опорник, когда-то желанный для тогдашнего главного тренера команды Томаса Тухеля, опоздал на год и присоединился к мюнхенцам тогда, когда его стиль игры уже не вписывался в тактическую модель Тухеля.

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Руководство "Баварии" публично заявляло, что хочет сохранить бывшего игрока "Фулхэма" в составе. Сам Пальинья также выразил готовность остаться и побороться за свой шанс.

"Я сделаю все, чтобы доказать свою ценность. Почему я должен уходить? Я в одном из лучших клубов мира. Я готов к борьбе. Если и есть кто-то, кто хочет доказать, на что он способен, то это я. Но да, это был сложный период. Один из самых сложных, если не самый сложный, сезон в моей карьере", – сказал Пальинья.

Добавим, что в этом сезоне португалец сыграл 24 матча за "Баварию" во всех турнирах.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Алексей Полищук
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