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Полузащитник Баварии готов в следующем сезоне бороться за место в составе
Это был тяжелый сезон
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Жоау Пальинья, трансферная неудача "Баварии" за 50 миллионов евро, прокомментировал свое разочарование от сезона с новоиспеченными чемпионами Бундеслиги. Португальский опорник, когда-то желанный для тогдашнего главного тренера команды Томаса Тухеля, опоздал на год и присоединился к мюнхенцам тогда, когда его стиль игры уже не вписывался в тактическую модель Тухеля.
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Руководство "Баварии" публично заявляло, что хочет сохранить бывшего игрока "Фулхэма" в составе. Сам Пальинья также выразил готовность остаться и побороться за свой шанс.
"Я сделаю все, чтобы доказать свою ценность. Почему я должен уходить? Я в одном из лучших клубов мира. Я готов к борьбе. Если и есть кто-то, кто хочет доказать, на что он способен, то это я. Но да, это был сложный период. Один из самых сложных, если не самый сложный, сезон в моей карьере", – сказал Пальинья.
Добавим, что в этом сезоне португалец сыграл 24 матча за "Баварию" во всех турнирах.
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