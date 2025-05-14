Главная звезда РБ Лейпциг готов покинуть клуб этим летом

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что главная звезда "РБ Лейпциг" Хави Симонс определился со своим будущим. Талантливый полузащитник хочет покинуть немецкую команду уже в ближайшее трансферное окно.

Отмечается, что 22-летний нидерландец готов к новому этапу в своей карьере, пока за ним внимательно наблюдают ведущие клубы Английской Премьер-лиги и мюнхенская "Бавария". Руководству "Лейпцига" известно о планах футболиста, поэтому они будут готовы отпустить его за 80 миллионов евро этим летом.

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В этом сезоне Хави Симонс забил 10 голов и отдал 8 результативных передач в 32 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.