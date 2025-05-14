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Главная звезда РБ Лейпциг готов покинуть клуб этим летом

Германия

За ним следят европейские гранды

Главная звезда РБ Лейпциг готов покинуть клуб этим летом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что главная звезда "РБ Лейпциг" Хави Симонс определился со своим будущим. Талантливый полузащитник хочет покинуть немецкую команду уже в ближайшее трансферное окно.

Отмечается, что 22-летний нидерландец готов к новому этапу в своей карьере, пока за ним внимательно наблюдают ведущие клубы Английской Премьер-лиги и мюнхенская "Бавария". Руководству "Лейпцига" известно о планах футболиста, поэтому они будут готовы отпустить его за 80 миллионов евро этим летом.

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В этом сезоне Хави Симонс забил 10 голов и отдал 8 результативных передач в 32 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

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РБ Лейпциг Хави Симонс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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