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Кейн - после презентации трофея Бундеслиги в музее Баварии: Этот титул - осуществление моей мечты

Германия

Футболист поделился своими эмоциями

Кейн - после презентации трофея Бундеслиги в музее Баварии: Этот титул - осуществление моей мечты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Баварии" Харри Кейн поделился своими эмоциями после презентации чемпионского трофея Бундеслиги в клубном музее.

"Этот титул - осуществление моей мечты. Я долго ждал этого, поэтому я очень рад иметь возможность принести этот трофей сюда, в музей "Баварии", - сказал Кейн. "Я уверен, что мы как команда выиграем еще больше".

Добавим, что "Бавария" стала досрочным чемпионом Бундеслиги в сезоне 2024/25.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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