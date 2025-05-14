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Кейн - после презентации трофея Бундеслиги в музее Баварии: Этот титул - осуществление моей мечты
Футболист поделился своими эмоциями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Харри Кейн поделился своими эмоциями после презентации чемпионского трофея Бундеслиги в клубном музее.
"Этот титул - осуществление моей мечты. Я долго ждал этого, поэтому я очень рад иметь возможность принести этот трофей сюда, в музей "Баварии", - сказал Кейн. "Я уверен, что мы как команда выиграем еще больше".
Добавим, что "Бавария" стала досрочным чемпионом Бундеслиги в сезоне 2024/25.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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