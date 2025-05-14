Кейн - после презентации трофея Бундеслиги в музее Баварии: Этот титул - осуществление моей мечты

Нападающий "Баварии" Харри Кейн поделился своими эмоциями после презентации чемпионского трофея Бундеслиги в клубном музее.

"Этот титул - осуществление моей мечты. Я долго ждал этого, поэтому я очень рад иметь возможность принести этот трофей сюда, в музей "Баварии", - сказал Кейн. "Я уверен, что мы как команда выиграем еще больше".