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Обратная сторона медали. В сети показали состояние стадиона Гамбурга после празднования. ВИДЕО
Погуляли на славу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В сети показали состояние стадиона "Гамбурга" после празднования.
Болельщики повредили поле "Фолькспаркштадион" и намусорили на нём. На кадрах видно отсутствие газона на некоторых участках.
На видео попали разбросанные банки возле тренерской зоны и стаканчики на газоне. Также фанаты оставили мусор на трибунах.
Сотрудники стадиона убирали стоячие места. Кадры попали на видео:
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Напомним, что "Гамбург" 10 мая обыграл "Ульм" со счётом 6:1 и впервые за 7 сезонов вернулся в Бундеслигу.
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