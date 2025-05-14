Обратная сторона медали. В сети показали состояние стадиона Гамбурга после празднования. ВИДЕО

В сети показали состояние стадиона "Гамбурга" после празднования.

Болельщики повредили поле "Фолькспаркштадион" и намусорили на нём. На кадрах видно отсутствие газона на некоторых участках.

На видео попали разбросанные банки возле тренерской зоны и стаканчики на газоне. Также фанаты оставили мусор на трибунах.

Сотрудники стадиона убирали стоячие места. Кадры попали на видео:

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Напомним, что "Гамбург" 10 мая обыграл "Ульм" со счётом 6:1 и впервые за 7 сезонов вернулся в Бундеслигу.