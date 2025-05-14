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Официально: Боруссия Д подписала контракт с игроком сборной Швеции
Свенссон остается в клубе на постоянной основе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Боруссия Дортмунд" объявила о подписании полноценного контракта с левым защитником Даниэлем Свенссоном, ранее выступавшим за клуб на правах аренды с датского "Норшелланна". Об этом сообщила официальная прессслужба "шмелей".
Футболист подписал с "Боруссией" долгосрочный контракт, рассчитанный до 30 июня 2029 года.
Свенссон в текущем сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи.
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Источник:bvb
Опубликовал: Екатерина Власова
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