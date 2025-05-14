Официально: Боруссия Д подписала контракт с игроком сборной Швеции

"Боруссия Дортмунд" объявила о подписании полноценного контракта с левым защитником Даниэлем Свенссоном, ранее выступавшим за клуб на правах аренды с датского "Норшелланна". Об этом сообщила официальная прессслужба "шмелей".

Футболист подписал с "Боруссией" долгосрочный контракт, рассчитанный до 30 июня 2029 года.

Свенссон в текущем сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи.