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Альянц Арену переименуют перед финалом Лиги чемпионов
Стадион будет временно переименован в Мюнхенскую футбольную арену
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Накануне финала Лиги чемпионов, который состоится на стадионе в Мюнхене, начат демонтаж символики "Альянц Арены".
Причиной этого является то, что компания Allianz не является официальным спонсором УЕФА. Согласно правилам европейского футбольного союза, во время проведения турниров под эгидой УЕФА стадионы, названия которых связаны с неофициальными спонсорами, должны менять свое название.
Таким образом, на время проведения финального матча Лиги чемпионов стадион будет временно переименован в "Мюнхенскую футбольную арену" (Munich Football Arena). После завершения финала оригинальное название будет возвращено.
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