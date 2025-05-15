Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победитель Лиги Европы-2022 продлил контракт с главным тренером
Результаты подтвердили высокую квалификацию наставника
Eintracht Frankfurt
"Айнтрахт" продолжил сотрудничество с главным тренером Дино Топпмёллером.
Стороны продлили контракт, который должен был рассчитан до конца следующего сезона, до 30 июня 2028 года.
"Команда добилась явного прогресса на всех этапах игры и в тактической области. Особенно по сравнению с предыдущим сезоном, очевидно значительное улучшение — как на индивидуальном, так и на командном тактическом уровне", - сказал спортивный директор "орлов" Маркус Крёше.
Топпмёллер возглавил "Айнтрахт" летом 2023 года. За тур до окончания сезона Бундеслиги подопечные 44-летнего специалиста идут третьими в турнирной таблице и имеют все шансы напрямую квалифицироваться в Лигу чемпионов.
Dino Toppmöller verlängert seinen Vertrag vorzeitig! ✍️— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 15, 2025
Unser Cheftrainer hat seinen bis zum Ende der kommenden Saison laufenden Vertrag bei Eintracht Frankfurt vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 verlängert.#SGE
Популярное сейчас
- Леоненко – о судействе в матче Шахтера с Динамо: Скандал будет 100%
- "Там что, пятиклассники играют?". Леоненко раскритиковал финал Кубка Украины
- Количество возможных евротурниров, в которых в следующем сезоне может участвовать Динамо, сократилось до двух
- Дорогое удовольствие. Звёздный полузащитник Байера 13 мая приезжал к чемпиону Англии
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы