Победитель Лиги Европы-2022 продлил контракт с главным тренером

"Айнтрахт" продолжил сотрудничество с главным тренером Дино Топпмёллером.

Стороны продлили контракт, который должен был рассчитан до конца следующего сезона, до 30 июня 2028 года.

"Команда добилась явного прогресса на всех этапах игры и в тактической области. Особенно по сравнению с предыдущим сезоном, очевидно значительное улучшение — как на индивидуальном, так и на командном тактическом уровне", - сказал спортивный директор "орлов" Маркус Крёше.

Топпмёллер возглавил "Айнтрахт" летом 2023 года. За тур до окончания сезона Бундеслиги подопечные 44-летнего специалиста идут третьими в турнирной таблице и имеют все шансы напрямую квалифицироваться в Лигу чемпионов.