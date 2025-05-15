  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Победитель Лиги Европы-2022 продлил контракт с главным тренером

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победитель Лиги Европы-2022 продлил контракт с главным тренером

Германия
Обновлено

Результаты подтвердили высокую квалификацию наставника

Победитель Лиги Европы-2022 продлил контракт с главным тренером

Eintracht Frankfurt

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Айнтрахт" продолжил сотрудничество с главным тренером Дино Топпмёллером.

Стороны продлили контракт, который должен был рассчитан до конца следующего сезона, до 30 июня 2028 года.

"Команда добилась явного прогресса на всех этапах игры и в тактической области. Особенно по сравнению с предыдущим сезоном, очевидно значительное улучшение — как на индивидуальном, так и на командном тактическом уровне", - сказал спортивный директор "орлов" Маркус Крёше.

Топпмёллер возглавил "Айнтрахт" летом 2023 года. За тур до окончания сезона Бундеслиги подопечные 44-летнего специалиста идут третьими в турнирной таблице и имеют все шансы напрямую квалифицироваться в Лигу чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Авторитетный немецкий журналист рассказал о статусе переговоров полузащитника Байера с чемпионом АПЛ
yellow-arrow
Дорогое удовольствие. Звёздный полузащитник Байера 13 мая приезжал к чемпиону Англии
yellow-arrow
Альянц Арену переименуют перед финалом Лиги чемпионов
Бундеслига Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) контракт тренер Дино Топмеллер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости