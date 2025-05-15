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Бавария ведет переговоры со своим защитником о продлении контракта до 2030 года
Сторонам еще необходимо согласовать ряд важных деталей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" начала новые переговоры с защитником Дайо Упамекано о продлении его контракта.
Как пишет Флориан Плеттенберг, стороны обсуждают возможность подписания нового соглашения, которое бы действовало до 2030 года. За последние 48 часов в переговорном процессе произошли положительные сдвиги, но сторонам еще необходимо согласовать ряд важных деталей.
Добавим, что Дайо присоединился к "Баварии" летом 2021 года из "РБ Лейпциг" за 42,5 млн евро. У защитника контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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