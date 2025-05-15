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Бавария ведет переговоры со своим защитником о продлении контракта до 2030 года

Германия

Сторонам еще необходимо согласовать ряд важных деталей

Бавария ведет переговоры со своим защитником о продлении контракта до 2030 года

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" начала новые переговоры с защитником Дайо Упамекано о продлении его контракта.

Как пишет Флориан Плеттенберг, стороны обсуждают возможность подписания нового соглашения, которое бы действовало до 2030 года. За последние 48 часов в переговорном процессе произошли положительные сдвиги, но сторонам еще необходимо согласовать ряд важных деталей.

Добавим, что Дайо присоединился к "Баварии" летом 2021 года из "РБ Лейпциг" за 42,5 млн евро. У защитника контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Бавария (Мюнхен) Дайо Упамекано
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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