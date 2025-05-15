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Нападающий одного из клуба-лидера второй Бундеслиги пострадал в драке
Трудно в это поверить
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий одного из клуба-лидера второй Бундеслиги пострадал в драке.
В воскресенье 11 мая нападающий "Кёльна" Тим Лемперле находился в эллинге в состоянии сильного алкогольного опьянения. Случилась ссора с одним из клиентов заведения. Сначала конфликт показался решённым.
Однако в 21 час Лемперле вновь столкнулся с тем же мужчиной. Футболист вызвал подкрепление. В результате, у футболиста сломанный нос и повреждения на лице.
В понедельник игрок не присутствовал на тренировке. Но 15 мая он скрыто был на базе, где провёл тренировку. Лемперле хочет быть готовым к воскресному матчу против "Кайзерслаутерна".
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В этом сезоне Лемперле сыграл в 27-ми матчах, в которых забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.
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