Снова эра динозавров. Благодаря кому Гамбург вернулся в Бундеслигу

“Гамбург” наконец-то в Бундеслиге. Культовый клуб, шестикратный обладатель серебряной салатницы, победитель Кубка обладателей кубков и Кубка европейских чемпионов, взятого с легендарным Эрнстом Хаппелем во главе. Сочно звучит, согласитесь.

Впрочем, последние сезоны точно оставили после себя горькое послевкусие. “Динозавры” гордились своим статусом долгожителя в элите с момента ее основания в 1963-м, однако в 2018-м произошло страшное — семнадцатая строчка ознаменовала падение во второй по престижности дивизион.

Считалось, что команда имела ресурсы, чтобы сразу повыситься и исправить историческое недоразумение, однако реальность оказалась гораздо более суровой — где-то не хватило немного на общей дистанции, где-то совсем немного не дотерпелось в стыках.

К счастью, сейчас все решилось без лишних “но” — “Гамбург” сокрушил “Ульм” 6:1, вскарабкался на лидирующую строчку и таким образом обеспечил промоушн. Празднование фанатов не знало границ и едва не вышло из-под контроля — во-первых, газон стадиона превратился в сплошное месиво, во-вторых, что важнее, пришлось госпитализировать 25 человек, один из которых в особо тяжелом состоянии. Вот такая она, эта эйфория.

Эмоции утихли, так кому теперь следует пожать руку и поблагодарить? Выделим ключевых героев.

Мерлинова магия

Конечно, в таких случаях первым делом вспоминается тренер. Знакомимся ближе — в технической зоне верховодит 34-летний Мерлин Польцин. Мечтал стать профессиональным футболистом, капитанил в юниорском составе “Брамфельдера” (сейчас — в Оберлиге), в 2011-м повесил бутсы на гвоздь из-за болезни — планы испортил остеоартрит пальцев ног.

Тогда же получил в распоряжение молодежку “Гамбурга”, с которой работал до 2013-го. В дальнейшем принял предложение “Оснабрюка”, где прошел карьерный рост от ассистента U-17 до помощника главного — удачно установил химию с Даниэлем Тиуне.

Тандем откликнулся на приглашение “красноштанников”, но в отличие от Тиуне, уволенного весной 2021-го, Польцин задержался и доказал свою актуальность в помощи Хорсту Грубешу, Тиму Вальтеру и Штеффену Баумгарту.

После того, как последний выдал ужасную концовку октября и слабый ноябрь (две ничьи и сразу три поражения), показалось, что очередная кампания под угрозой провала — восьмое место точно не выглядело поводом для оптимизма. Градус трагедии несколько уменьшала плотность, прослеживаемая в турнирной таблице (до первой строчки, куда тогда выпрыгнул “Падерборн” — всего 4 зачетных пункта), но правление не видело смысла для промедлений. Мол, пока еще можно что-то исправить, то лучше действовать, чем все равно прийти к такому выводу с течением времени. Резонный вердикт.

Выступил Штефан Кунц, спортивный директор: “Штеффен отдавался “Гамбургу” с большой страстью и энергией вплоть до самого конца. Наш анализ текущей ситуации и вчерашней игры (2:2 с “Шальке” — прим. автора) еще раз показал: для выхода из нынешнего кризиса, достижения продуктивности и результатов необходим новый импульс”.

Звание исполняющего обязанности привычно перешло к Польцину — в феврале 2024-го он страховал на фоне ухода Вальтера и на выезде с “Ганзой” спасся 2:2. Вторая попытка также запомнилась положительно — в декабре “динозавры” зафиксировали 2 победы (похвалим за разнос “Гройтера” 5:0) и столько же ничьих. Так что новый 2025-й Мерлин встретил без приставки “и.о.”.

Но целесообразно ли ставить на самого молодого тренера в обеих Бундеслигах — да, до мозга костей патриота клуба, впрочем, без самостоятельного опыта? Сегодня все это воспринимается как сказка, та самая магия мифического Мерлина, однако на практике успеху предшествовала полнейшая авантюра (к счастью, с оправданным риском).

Будучи максимально интегрированным во внутреннюю кухню, новоиспеченный коуч довольно непринужденно снял нагрузку с раздевалки и предложил ей выход из крутого пике. Уже с дебютными матчами почувствовалось отличие — “Гамбург” отказался от компактного рисунка 3-4-1-2, направленного скорее на оборону, и взял на вооружение хоть и классические 4-3-3, однако с широченными флангами.

Основа всего — это контроль мяча, желание растянуть защиту соперника, искать свободное пространство и им оперировать. Отметим шикарную навесную работу — здесь способствует соответствующая антропометрия (13 игроков из обоймы — от 1 метра 85 сантиметров), так почему не использовать этот нюанс во благо? Заметим, что 15 ассистов были отданы именно в результате навесов — словом, это хороший пример того, что Польцен попал, куда надо.

Как итог, дела резко улучшились — с середины января до начала апреля “черно-бело-синие” порадовали 7 обыгрышами, трижды довольствовались ничьей и лишь раз уступили (0:2 “Падерборну”).

Далее возникли определенные трудности — подножку подставили “Айнтрахт” из Брауншвейга (2:4), “Карлсруэ” (1:2), сюда же зачислим потерянные три очка против “Шальке” (2:2; гельзенкирхенцы сравнялись на 81 минуте). Тем не менее, все завершилось так, как есть - нестабильность, продемонстрированная “Кельном” на финишном отрезке, позволила для уверенности опередить “козлов” и отпраздновать повышение.

Внезапный фронтмен

Когда-то Дейви Зельке считался большим талантом и преемником Мирослава Клозе. В январе воспитаннику бременского “Вердера” исполнится тридцать один, и вот эти сравнения давно растворились в прошлом.

В 2014-м форвард триумфовал на Евро U-19, через два года продуктивно съездил на Олимпийские игры в Бразилию и оформил серебро, в 2017-м дополнил коллекцию трофеем Евро U-21. Казалось, что растет будущая звезда, однако взрослый футбол — это другие требования, которые выдерживают не все.

Нет, Зельке — не плохой, он просто... нормальный. Средний центральный нападающий, пробовавшийся в “Лейпциге”, “Герте” (где, кстати, огорчил луганскую “Зарю”), возвращался в небезразличный ему Бремен и пытался спасти “Кельн” от понижения во Вторую Бундеслигу (безрезультатно). Как бы там ни было, а не каждому дано принять участие в 238 матчах самого престижного эшелона и записать на свой счет 66 действий по системе “гол плюс пас”. Это не впечатляюще, но и не так ужасно, чтобы показательно отворачиваться за встречи.

Летом 2024-го Дэйви воссоединился с Баумгартом, знакомым ему по “Кельну”, и под руководством специалиста занес шесть точных выстрелов. Что касается Польцена, то здесь цифры солиднее — сразу 16 мячей в 17 поединках.

Причины две — если Штеффен видел Зельке все же альтернативой/помощником для Роберта Глатцеля, то Мерлин оказался фактически в безвыходной ситуации. В октябре Глатцель порвал сухожилие, выбыл до середины марта и затем еще требовал времени для полноценного восстановления. Понятное дело, что на первый план вышел Дэйви.

Во-вторых, немного вернемся назад — изменение тактики на 4-3-3, ставка, сделанная в пользу вингеров и их навесов, существенно увеличили шансы для того, чтобы форвард накопил статистику. 1 метр и 95 сантиметров — не совсем идеальное телосложение, чтобы быстро сгруппироваться, но точно именно то, чтобы эффективно отреагировать на розыгрыш тех же стандартных положений.

Благодаря 22 голам Зельке возглавил бомбардирский список и заставил о себе вспомнить. Сегодня это любимец “Фолькспаркштадиона”, спортсмен, получивший очередную возможность для подправки репутации в осознании широкой общественности. Мотивация улучшить впечатление, завоевать расположение масс — фактор, побуждающий двигаться вперед.

Справедливости ради отметим, что почти все атакующее звено, доступное Польцену, “пахало” на Дейви и так “назначило” фронтменом. Если же взглянуть на остальных персонажей, то среди них не менее интересен вингер Жан-Люк Домпе, который разрывает левый фланг молниеносными перемещениями. Также отдадим должное левому фулбеку Миро Мухейму, способному подстраховать центрбеком и крайним полузащитником — у него, как и Домпе, 14 передач.

Что мы видим в сухом остатке? “Динозавры” квалифицировались в Бундеслигу, но осуществили это с героями, в которых не слишком верилось. Если Зельке еще достаточно известен, то вот Польцен — сама неожиданность, и здесь непонятны следующие шаги. Или это фантастическое совпадение, и в новом сезоне пыл утихнет, как и у немалого количества молодых тренеров, или перед нами новый Юлиан Нагельсманн — тоже завершил непродолжительную карьеру из-за травмы, тоже взялся из ниоткуда и принес успех.

Полные ответы узнаем скоро, пока же надо продолжать наращивать силы — иначе вряд ли не обойтись без досадного вылета в конце кампании 2025/26. Было бы правильно подкрепить ростер опытными именами, не пожалеть денег — Бундеслига требовательна и никого не жалеет.