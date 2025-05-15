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Мюллер высказался о своем будущем после ухода из Баварии

Германия

Мы сохраним интригу (с)

Мюллер высказался о своем будущем после ухода из Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный игрок "Баварии" Томас Мюллер рассказал о своих планах на будущее после того, как покинет мюнхенский клуб этим летом.

"Я еще не знаю. На данный момент ничего конкретного нет, но, конечно, у меня есть идеи. Мы сохраним интригу. Думаю, ближайшие несколько недель будет видно. Впереди у нас еще Клубный чемпионат мира.

Конечно, я также изучаю вариант с США. У меня нет конкретной стратегии. Я никогда не был тем, кто говорит: "это мой единственный план". Я открыт к различным предложениям", - сказал игрок.

Добавим, что в этом сезоне Томас Мюллер забил 6 голов и отдал 6 ассистов в 43 матчах за "Баварию" во всех турнирах.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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