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Мюллер высказался о своем будущем после ухода из Баварии
Мы сохраним интригу (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный игрок "Баварии" Томас Мюллер рассказал о своих планах на будущее после того, как покинет мюнхенский клуб этим летом.
"Я еще не знаю. На данный момент ничего конкретного нет, но, конечно, у меня есть идеи. Мы сохраним интригу. Думаю, ближайшие несколько недель будет видно. Впереди у нас еще Клубный чемпионат мира.
Конечно, я также изучаю вариант с США. У меня нет конкретной стратегии. Я никогда не был тем, кто говорит: "это мой единственный план". Я открыт к различным предложениям", - сказал игрок.
Добавим, что в этом сезоне Томас Мюллер забил 6 голов и отдал 6 ассистов в 43 матчах за "Баварию" во всех турнирах.
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