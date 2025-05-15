Мюллер высказался о своем будущем после ухода из Баварии

Легендарный игрок "Баварии" Томас Мюллер рассказал о своих планах на будущее после того, как покинет мюнхенский клуб этим летом.

"Я еще не знаю. На данный момент ничего конкретного нет, но, конечно, у меня есть идеи. Мы сохраним интригу. Думаю, ближайшие несколько недель будет видно. Впереди у нас еще Клубный чемпионат мира.

Конечно, я также изучаю вариант с США. У меня нет конкретной стратегии. Я никогда не был тем, кто говорит: "это мой единственный план". Я открыт к различным предложениям", - сказал игрок.