Тренер Баварии прокомментировал возможное участие Мусиалы в Лиге наций после травмы

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани прокомментировал планы полузащитника Джамала Мусиалы относительно его возможного возвращения на поле для участия в Лиге наций.

"Мы всегда поддерживаем наших игроков. Они также имеют менталитет, чтобы всегда хотеть играть. Мы должны смотреть на вещи с медицинской точки зрения. Это была не простая травма. Конечно, мы всегда поддерживаем наших ребят, когда они выступают за свои национальные сборные. Мы обсудим все в ближайшие недели", - сказал специалист.