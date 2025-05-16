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Тренер Баварии прокомментировал возможное участие Мусиалы в Лиге наций после травмы
Мы всегда поддерживаем наших игроков (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани прокомментировал планы полузащитника Джамала Мусиалы относительно его возможного возвращения на поле для участия в Лиге наций.
"Мы всегда поддерживаем наших игроков. Они также имеют менталитет, чтобы всегда хотеть играть. Мы должны смотреть на вещи с медицинской точки зрения. Это была не простая травма. Конечно, мы всегда поддерживаем наших ребят, когда они выступают за свои национальные сборные. Мы обсудим все в ближайшие недели", - сказал специалист.
Напомним, что у Джамала разрыв мышцы левого подколенного сухожилия.
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