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Тренер Баварии прокомментировал возможное участие Мусиалы в Лиге наций после травмы

Германия

Мы всегда поддерживаем наших игроков (с)

Тренер Баварии прокомментировал возможное участие Мусиалы в Лиге наций после травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Венсан Компани прокомментировал планы полузащитника Джамала Мусиалы относительно его возможного возвращения на поле для участия в Лиге наций.

"Мы всегда поддерживаем наших игроков. Они также имеют менталитет, чтобы всегда хотеть играть. Мы должны смотреть на вещи с медицинской точки зрения. Это была не простая травма. Конечно, мы всегда поддерживаем наших ребят, когда они выступают за свои национальные сборные. Мы обсудим все в ближайшие недели", - сказал специалист.

Напомним, что у Джамала разрыв мышцы левого подколенного сухожилия.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Джамал Мусиала
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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