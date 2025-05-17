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Столкнутся с конкуренцией. Немецкий гранд сделает первое предложение Байеру по звёздному полузащитнику
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий гранд сделает первое предложение "Байеру" по звёздному полузащитнику.
По информации журналиста Sky Sports Germany Флориана Плеттенберга, "Бавария" в ближайшее время отправит первое предложение "фармацевтам" по Флориану Виртцу.
""ФК Бавария" готовит свое первое официальное предложение по Флориану Виртцу , которое должно быть представлено в ближайшее время. "Бавария" остается в тесном контакте с Виртцем и его семьей. Принципиальное соглашение о зарплате и сроке контракта уже достигнуто. Боссы "Баварии" остаются очень уверенными", - сообщил журналист.
Мюнхенскому клубу придётся столкнуться с конкуренцией со стороны английских клубов.
"Поскольку соглашение между "Баварией" и "Байером" все еще неопределенно, у Виртца есть план Б. На данный момент он включает "Манчестер Сити" и "Ливерпуль"", - сообщил Плеттенберг.
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TransferMarkt оценивает футболиста в 140 млн евро.
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