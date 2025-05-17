Бундеслига. Дортмунд залетел в топ-4, Айнтрахт отделался испугом, Лейпциг остался без еврокубков

Бундеслига. 34-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Хольштайн 3:0

Голы: Гирасси 3, Забитцер 47, Ф. Нмеча 72

Удаление: Юханссон 9

Дортмундская «Боруссия» гарантировала себе Лигу Чемпионов на следующий сезон, разгромив уже вылетевший «Хольштайн». Победа в 3 и более гола позволяла команде Нико Ковача не оглядываться на результат во Фрайбурге, и на последнем повороте залететь в топ-4. Что они и сделали благодаря 7 победе в 8 последних турах.

Киль помог сопернику в дебютные 9 минут: сначала Холтби сбил Феликса Нмеча в штрафной и позволил Гирасси открыть счет с пенальти, а затем гости грубо обрезались у своих ворот, и Адейеми заработал на себе фол последней надежды от Юханссона. «Хольштайн» держался вдесятером до перерыва, но во втором тайме Забитцер и Нмеча довели счет до заветных 3:0.

Фрайбург, Европа-Парк Штадион

Фрайбург – Айнтрахт 1:3

Голы: Доан 27 – Кнауфф 45+4, Кристенсен 61, Схири 63

Параллельно «Фрайбург» и «Айнтрахт» решали судьбу последней путевки в ЛЧ. Первым нужно было побеждать, вторым хватало и ничьей. Франкфурт трусливо начал и накликал беду на свои ворота – на 27-й минуте Доан после дальнего вброса аута вывел хозяев вперед. Это заставило «Айнтрахт» играть в свой футбол, и в этом они преуспели. Кнауфф аккурат перед перерывом забил невероятно важный гол.

У молодого форварда «Фрайбурга» Адаму был шанс вывести свою команду вперед, но он свой шанс упустил. А затем Франкфурт за 2 минуты решил исход борьбу: Кристенсен забил после прорыва Экитике (15+8 за сезон), а Схири со стандарта поставил точку. «Чёрный лес» после этого сник и не нанес ни единого удара в заключительные 35 минут.

Майнц, Мева Арена



Майнц – Байер 2:2

Голы: Небель 35, Буркардт 63 (п) – Шик 49 (п), 54

«Фрайбург» таким образом отправился в ЛЕ, а за заключительную путевку в еврокубки боролись «Майнц» и «РБ Лейпциг». У «карнавальников» была лучшая разница голов, потому их устраивала любая победа. Другое дело, что в гости пожаловал «Байер» с прощальным матчем Хаби Алонсо.

Как «Майнц» не старался, а победить не смог. Хозяева рвали всю игру и наиграли на 2 забитых и 4 отмененных гола. Последний в компенсированное забил рекордсмен клуба по матчам Штефан Белль, но отменили и его. Шик тоже ответил двумя и позволил Алонсо уйти с очередным рекордом – это был 34-й матч на выезде кряду без поражений.

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Штутгарт 2:3

Голы: Симонс 8, Баку 44 – Ундав 23, Вольтемаде 57, Демирович 78

Хайденхайм, Фойт Арена

Хайденхайм – Вердер 1:4

Голы: Кербер 80 – Шмид 14 (п), Стаге 33, Дукш 66, Топп 86

Гамбург, Миллернтор

Санкт-Паули – Бохум 0:2

Голы: Боаду 10, Боаду 66

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – Бавария 0:4

Голы: Олисе 33, Киммих 53, Гнабри 80, Кейн 86

Менхенгладбах, Боруссия-Парк

Боруссия М – Вольфсбург 0:1

Гол: Л. Нмеча 50

Аугсбург, ВВК Арена

Аугсбург – Унион 1:2

Голы: Титц 41 – Илич 68, 90+4