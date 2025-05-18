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Нападающий Баварии после матча с Хоффенхаймом: Я получил огромную поддержку
Футболист провёл последний матч за Баварию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" прокомментировал матч с "Хоффенхаймом".
Томас Мюллер отметил, что команда была "голодна" к голам в матче. Также он поблагодарил болельщиков за свою поддержку.
"Мы постоянно были начеку, и я также хотел подать сигнал, что мы хотим забивать больше голов. Это почти сработало с сотым голом в сезоне, но в конце концов мы играем не ради рекордов, даже если вы так близки.
Случившееся перед болельщиками после игры, показывает, что взаимная признательность огромна. Я больше поклонник положительных эмоций. Сегодня был успешный финиш. Я получил огромную поддержку, и нет ничего лучше этого чувства", - заявил нападающий "Баварии".
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Напомним, что Томас Мюллер с 1 июля станет свободным агентом. За "Баварию" он сыграл 751 матч, в котором забил 248 голов и отдал 274 ассиста.
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