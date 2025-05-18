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Нападающий Баварии после матча с Хоффенхаймом: Я получил огромную поддержку

Германия

Футболист провёл последний матч за Баварию

Нападающий Баварии после матча с Хоффенхаймом: Я получил огромную поддержку

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Баварии" прокомментировал матч с "Хоффенхаймом".

Томас Мюллер отметил, что команда была "голодна" к голам в матче. Также он поблагодарил болельщиков за свою поддержку.

"Мы постоянно были начеку, и я также хотел подать сигнал, что мы хотим забивать больше голов. Это почти сработало с сотым голом в сезоне, но в конце концов мы играем не ради рекордов, даже если вы так близки.

Случившееся перед болельщиками после игры, показывает, что взаимная признательность огромна. Я больше поклонник положительных эмоций. Сегодня был успешный финиш. Я получил огромную поддержку, и нет ничего лучше этого чувства", - заявил нападающий "Баварии".

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Напомним, что Томас Мюллер с 1 июля станет свободным агентом. За "Баварию" он сыграл 751 матч, в котором забил 248 голов и отдал 274 ассиста.

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Источник:
Bayern
Опубликовал: Владислав Прийменко
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