Ковач: Мы бы не смогли сделать это своими силами

Главный тренер дортмундской "Боруссии" и капитан команды Эмре Джан подвели итоги сезона в Бундеслиге, где команда смогла занять четвертое место.

Нико Ковач: Всегда приятно получать похвалу, особенно руководству клуба. Но мы бы не смогли сделать это своими силами. Мы очень хорошо выступили в последних восьми играх. Я не хочу преувеличивать; я рад, но нам не нужно сейчас праздновать. Мы финишировали только четвертыми. Мы достигли минимальной цели, что было достаточно сложно, ведь мы были одиннадцатыми, когда начинали. И тот факт, что мы сейчас четвертые – это большое достижение.

Также своими мыслями поделился капитан команды Эмре Джан.