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Ковач: Мы бы не смогли сделать это своими силами

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"Джмели" спасли сезон

Ковач: Мы бы не смогли сделать это своими силами

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер дортмундской "Боруссии" и капитан команды Эмре Джан подвели итоги сезона в Бундеслиге, где команда смогла занять четвертое место.

Нико Ковач: Всегда приятно получать похвалу, особенно руководству клуба. Но мы бы не смогли сделать это своими силами. Мы очень хорошо выступили в последних восьми играх. Я не хочу преувеличивать; я рад, но нам не нужно сейчас праздновать. Мы финишировали только четвертыми. Мы достигли минимальной цели, что было достаточно сложно, ведь мы были одиннадцатыми, когда начинали. И тот факт, что мы сейчас четвертые – это большое достижение.

Также своими мыслями поделился капитан команды Эмре Джан.

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Эмре Джан: Мы очень довольны четвертым местом, учитывая, как прошел сезон. Мы всегда хотим играть в красивый футбол. Лига чемпионов – это просто самый лучший вариант. Но мы не хотели в этом сезоне американских горок. Нико – это человек, обращающий внимание на мелкие детали. Во время разминки или перед игрой, убеждаясь, что все сосредоточены и целенаправленны. Он многое видит, знает, когда что-то нужно сказать. Он нам очень помог.

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Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Эмре Джан Нико Ковач
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Источник:
BVB
Опубликовал: Денис Снигур
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