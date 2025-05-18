Компани: Надеюсь, что в следующем сезоне мы выиграем еще один титул

Это был успешный субботний день для новоиспеченных чемпионов, поскольку "Бавария" одержала уверенную победу на выезде над "Хоффенхаймом" со счетом 4:0 в последнем матче Бундеслиги сезона 2024/25. Неудивительно, что тренер и игроки остались довольны после игры и с позитивом прокомментировали итог сезона.

Венсан Компани: Я также сказал ребятам: для меня неважно, сколько ты выиграл в своей карьере — ты всегда должен быть счастлив, будто это твой первый титул. Мы будем праздновать и радоваться так же, словно это наш первый титул, а потом будем двигаться дальше. Надеюсь, что в следующем сезоне мы выигрываем еще один "первый" титул.

Томас Мюллер: Мы постоянно преследовали соперников, и я тоже хотел дать понять, что мы хотим забивать больше голов. Это почти сработало с 100-м голом в сезоне, но, в конце концов, мы играем не ради рекордов, даже если, естественно, хочется их установить, когда ты так близко. Произошедшее перед болельщиками после игры показывает, что взаимная благодарность огромна. Я больше люблю положительные эмоции. Сегодня был успешный финал сезонна. Признательность огромна, и нет лучшего ощущения, чем это.

Гарри Кейн: Я всегда стараюсь усовершенствоваться, но это было бы невозможно без моих товарищей по команде. Я отлично провожу время. Завтра на Мариенплац точно будет весело. Это первый раз, когда я праздную титул с болельщиками в нашем городе. Я очень этого жду. Надеюсь, это будет хороший, солнечный день – тогда мы хорошо проведем время вместе. Это был хороший сезон по многим причинам. Теперь мы наслаждаемся им и хорошо восстановимся в клубном чемпионате мира.

Мюнхенский клуб вернул себе титул после сезонного перерыва и провального третьего места в прошлом чемпионате.