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Легендарный немецкий клуб интересуется марокканским игроком

Германия

Интересный вариант для усиления

Легендарный немецкий клуб интересуется марокканским игроком

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"Ганновер 96" ведет очень положительные переговоры с Юссефом Эль-Качати.

Немецкий клуб, который играет во второй Бундеслиге, ищет экзотические варианты усиления из низов европейского футбола.

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25-летний марокканский нападающий "Телстара", играющий во втором дивизионе Нидерландов, будет доступен на правах свободного агента этим летом. На его счету: 19 голов и 6 результативных передач в чемпионате.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Денис Снигур
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