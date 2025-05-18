Легендарный немецкий клуб интересуется марокканским игроком

"Ганновер 96" ведет очень положительные переговоры с Юссефом Эль-Качати.

Немецкий клуб, который играет во второй Бундеслиге, ищет экзотические варианты усиления из низов европейского футбола.

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25-летний марокканский нападающий "Телстара", играющий во втором дивизионе Нидерландов, будет доступен на правах свободного агента этим летом. На его счету: 19 голов и 6 результативных передач в чемпионате.