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Известно, сколько потребует Вольфсбург за трансфер своей звезды
Интересует ряд клубов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации Kicker, Мохамед Амура может покинуть "Вольфсбург" этим летом, если клуб получит солидную сумму за трансфер.
Алжирец присоединился к немецкому клубу прошлым летом на правах аренды из "Юнион Сент-Жилуаз", а впоследствии был выкуплен за около 15 миллионов евро. Теперь же, по данным источника, "волки" готовы продать игрока примерно за 50 миллионов евро.
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Интерес к Амуру проявляют клубы АПЛ: "Ливерпуль", "Арсенал" и "Ноттингем Форест". Однако игроком также интересуются и клубы Бундеслиги. В частности, "Байер" может рассмотреть его как потенциального новичка в случае продажи Флориана Вирца этим летом.
Добавим, что в этом сезоне на счету нападающего 10 голов и 12 ассистов в 34-х матчах за "Вольфсбург" во всех турнирах.
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