Кейн рассказал о своем будущем в Баварии

Нападающий "Баварии" Харри Кейн рассказал, что связывает свое ближайшее будущее с мюнхенским клубом.

"Я действительно счастлив здесь, в Мюнхене. Моя семья обосновалась. Моим детям нравится здесь в школе, так что да, это моя жизнь здесь в обозримом будущем.

Я люблю руководителя. Я люблю эту команду. Я думаю, что мы только начинаем действительно успешный период для этого клуба, и я хочу быть важной частью этого. Поэтому кто знает, сколько лет, но я точно хочу быть здесь еще некоторое время", - сказал футболист.