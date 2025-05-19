  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Кейн рассказал о своем будущем в Баварии

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кейн рассказал о своем будущем в Баварии

Германия

Футболист поделился своими мыслями

Кейн рассказал о своем будущем в Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Баварии" Харри Кейн рассказал, что связывает свое ближайшее будущее с мюнхенским клубом.

"Я действительно счастлив здесь, в Мюнхене. Моя семья обосновалась. Моим детям нравится здесь в школе, так что да, это моя жизнь здесь в обозримом будущем.

Я люблю руководителя. Я люблю эту команду. Я думаю, что мы только начинаем действительно успешный период для этого клуба, и я хочу быть важной частью этого. Поэтому кто знает, сколько лет, но я точно хочу быть здесь еще некоторое время", - сказал футболист.

Добавим, что Кейн имеет контракт с "Баварией" до 30 июня 2027 года.

Читайте такжеКомпани: Надеюсь, что в следующем сезоне мы выиграем еще один титул
По теме
yellow-arrow
Вингер Баварии, вероятно, покинет клуб летом на правах свободного агента
yellow-arrow
Одним конкурентом меньше. Топ-клуб АПЛ вышел из борьбы за трансфер звезды Байера
yellow-arrow
Известно, сколько потребует Вольфсбург за трансфер своей звезды
Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости