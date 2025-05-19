Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейн рассказал о своем будущем в Баварии
Футболист поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Харри Кейн рассказал, что связывает свое ближайшее будущее с мюнхенским клубом.
"Я действительно счастлив здесь, в Мюнхене. Моя семья обосновалась. Моим детям нравится здесь в школе, так что да, это моя жизнь здесь в обозримом будущем.
Я люблю руководителя. Я люблю эту команду. Я думаю, что мы только начинаем действительно успешный период для этого клуба, и я хочу быть важной частью этого. Поэтому кто знает, сколько лет, но я точно хочу быть здесь еще некоторое время", - сказал футболист.
Добавим, что Кейн имеет контракт с "Баварией" до 30 июня 2027 года.
Популярное сейчас
- Один из лидеров Шахтера выразил желание покинуть клуб
- Металлист 1925 определился с тренером на заключительные матчи сезона
- Ракицкий прокомментировал вылет Черноморца в Первую лигу
- Дорогое удовольствие. Звёздный полузащитник Байера 13 мая приезжал к чемпиону Англии
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане