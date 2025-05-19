Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Баварии, вероятно, покинет клуб летом на правах свободного агента
Игрок и его агент не готовы снижать финансовые требования
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Баварии" не ожидает изменений в ситуации с вингером Лероем Сане, и клуб готовится к его уходу на правах свободного агента этим летом.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По информации BILD, Сане и его агент вряд ли уступят свои финансовые требования по новому контракту. В то же время руководство "Баварии" остается непоколебимым в своей позиции и не планирует делать игроку улучшенное предложение.
Таким образом, все указывает на то, что Лерой покинет "Баварию" после окончания срока его действующего контракта - 30 июня 2025 года.
Популярное сейчас
- Один из лидеров Шахтера выразил желание покинуть клуб
- Ракицкий прокомментировал вылет Черноморца в Первую лигу
- Легендарный Ярмоленко, феерический Цара и ударный дуэт Судаков-Бондаренко. Символическая сборная 29-го тура УПЛ
- Дорогое удовольствие. Звёздный полузащитник Байера 13 мая приезжал к чемпиону Англии
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане