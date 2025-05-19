Вингер Баварии, вероятно, покинет клуб летом на правах свободного агента

"Баварии" не ожидает изменений в ситуации с вингером Лероем Сане, и клуб готовится к его уходу на правах свободного агента этим летом.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По информации BILD, Сане и его агент вряд ли уступят свои финансовые требования по новому контракту. В то же время руководство "Баварии" остается непоколебимым в своей позиции и не планирует делать игроку улучшенное предложение.

Таким образом, все указывает на то, что Лерой покинет "Баварию" после окончания срока его действующего контракта - 30 июня 2025 года.