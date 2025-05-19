Бавария остается главным фаворитом в подписании центрбека Байера

В настоящее время "Бавария" является фаворитом в борьбе за подписание центрального защитника "Байера" Джонатана Та на правах свободного агента, опережая "Барселону". Об этом пишет Фабрицио Романо.

Предложение долгосрочного контракта от "Баварии" уже находится на рассмотрении у игрока. Теперь решение за Та, который должен принять его в ближайшее время.

В этом сезоне защитник "Байера" сыграл в 49 матчах "Байера". На его счету 4 гола и 1 голевая передача.