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Бавария остается главным фаворитом в подписании центрбека Байера

Германия

Об этом пишет Фабрицио Романо

Бавария остается главным фаворитом в подписании центрбека Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В настоящее время "Бавария" является фаворитом в борьбе за подписание центрального защитника "Байера" Джонатана Та на правах свободного агента, опережая "Барселону". Об этом пишет Фабрицио Романо.

Предложение долгосрочного контракта от "Баварии" уже находится на рассмотрении у игрока. Теперь решение за Та, который должен принять его в ближайшее время.

В этом сезоне защитник "Байера" сыграл в 49 матчах "Байера". На его счету 4 гола и 1 голевая передача.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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