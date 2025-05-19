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Бавария остается главным фаворитом в подписании центрбека Байера
Об этом пишет Фабрицио Романо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В настоящее время "Бавария" является фаворитом в борьбе за подписание центрального защитника "Байера" Джонатана Та на правах свободного агента, опережая "Барселону". Об этом пишет Фабрицио Романо.
Предложение долгосрочного контракта от "Баварии" уже находится на рассмотрении у игрока. Теперь решение за Та, который должен принять его в ближайшее время.
В этом сезоне защитник "Байера" сыграл в 49 матчах "Байера". На его счету 4 гола и 1 голевая передача.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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