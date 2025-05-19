Кейн: Мюллер - легенда и один из лучших футболистов Германии

Нападающий "Баварии" Харри Кейн рассказал о своем одноклубнике Томасе Мюллере, который покинет команду уже в этом году.

"Он фантастический человек. Он легенда и один из лучших футболистов Германии. Я думаю, его личность - это то, что нравится всем. Нам всем будет не хватать его, нам будет не хватать его личности и нам будет не хватать его на поле. Он не из тех, кто слишком эмоциональный.

У нас еще есть Клубный чемпионат мира, он будет там. Он сыграл огромную роль в успехе клуба за последние 15 лет", - сказал футболист.