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Кейн: Мюллер - легенда и один из лучших футболистов Германии

Германия

Харри высказался об уходе Томаса из Баварии

Кейн: Мюллер - легенда и один из лучших футболистов Германии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Баварии" Харри Кейн рассказал о своем одноклубнике Томасе Мюллере, который покинет команду уже в этом году.

"Он фантастический человек. Он легенда и один из лучших футболистов Германии. Я думаю, его личность - это то, что нравится всем. Нам всем будет не хватать его, нам будет не хватать его личности и нам будет не хватать его на поле. Он не из тех, кто слишком эмоциональный.

У нас еще есть Клубный чемпионат мира, он будет там. Он сыграл огромную роль в успехе клуба за последние 15 лет", - сказал футболист.

Мюллер в текущем сезоне за "Баварию" сыграл 44 матча, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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