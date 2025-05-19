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Очередное достижение английского форварда. Харри Кейн вошел в историю Бундеслиги

Германия

Такое раньше не удавалось никому

Очередное достижение английского форварда. Харри Кейн вошел в историю Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный нападающий перешел в состояние мюнхенской "Баварии" в прошлом сезоне. Ожидалось, что наконец-то англичанин сразу сломает "проклятие" без титулов в своей карьере, однако удалось это сделать только в текущем сезоне, втором для игрока, выиграв чемпионство.

Однако Кейн вошел в историю клуба и всего немецкого чемпионата еще и благодаря другому достижению. Форвард стал первым игроком Бундеслиги, который за первые два сезона дважды становился лучшим бомбардиром турнира.

  • Голы в сезоне 2023/24 – 36
  • Голы в сезоне 2024/25 – 26

Несмотря на значительно меньшее количество забитых мячей по сравнению с прошлым сезоном, Харри Кейну не помешало повторить успех и забрать этот приз еще раз.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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