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Очередное достижение английского форварда. Харри Кейн вошел в историю Бундеслиги
Такое раньше не удавалось никому
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный нападающий перешел в состояние мюнхенской "Баварии" в прошлом сезоне. Ожидалось, что наконец-то англичанин сразу сломает "проклятие" без титулов в своей карьере, однако удалось это сделать только в текущем сезоне, втором для игрока, выиграв чемпионство.
Однако Кейн вошел в историю клуба и всего немецкого чемпионата еще и благодаря другому достижению. Форвард стал первым игроком Бундеслиги, который за первые два сезона дважды становился лучшим бомбардиром турнира.
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Несмотря на значительно меньшее количество забитых мячей по сравнению с прошлым сезоном, Харри Кейну не помешало повторить успех и забрать этот приз еще раз.
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