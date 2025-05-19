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Бавария не планирует продолжать сотрудничество со своим опытным хавбеком

Германия

Будущее Леона Горецки пока неизвестно

Бавария не планирует продолжать сотрудничество со своим опытным хавбеком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Будущее опытного полузащитника "Баварии" Леона Горецки остается неопределенным.

Как пишет Флориан Плеттенберг, пока ни клуб, ни сам игрок не рассматривают вариант продления контракта, который истекает 30 июня 2026 года.

Как отмечается, этим летом возможны любые сценарии относительно будущего 30-летнего немецкого футболиста. Многое будет зависеть от предложений, которые могут поступить от других клубов.

Однако, на данный момент есть вероятность, что Леон уйдет из команды летом 2026 года, когда закончится его контракт с клубом.

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Бавария (Мюнхен) Леон Горецка
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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