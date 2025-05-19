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Бавария положила глаз на форварда Челси
Мюнхенский гранд внимательно следит за ситуацией с Нкунку
Getty Images / Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг нападающего "Челси" Кристофера Нкунку и поддерживает контакт с его представителями. Однако, в настоящее время переговоры не находятся на продвинутой стадии. Об этом пишет Флориан Плеттенберг.
По информации источника, этим летом француз точно покинет лондонский клуб на полноценной основе, а не на правах аренды. Кроме "Баварии", интерес к Нкунку проявляют и другие топ-клубы Европы.
Нкунку в текущем сезоне сыграл 42 матча, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.
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