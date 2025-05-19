Бавария положила глаз на форварда Челси

Мюнхенская "Бавария" продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг нападающего "Челси" Кристофера Нкунку и поддерживает контакт с его представителями. Однако, в настоящее время переговоры не находятся на продвинутой стадии. Об этом пишет Флориан Плеттенберг.

По информации источника, этим летом француз точно покинет лондонский клуб на полноценной основе, а не на правах аренды. Кроме "Баварии", интерес к Нкунку проявляют и другие топ-клубы Европы.

Нкунку в текущем сезоне сыграл 42 матча, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.