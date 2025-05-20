РБ Лейпциг нацелился на подписание талантливого испанского защитника

Как передает издание Fichajes со ссылкой на Relevo, "РБ Лейпциг" решил действовать и полностью включился в борьбу за Кристиана Москеру, одного из самых перспективных игроков "Валенсии". Молодой 20-летний центрбек, который был одним из самых ярких игроков сезона на "Месталье", вероятно, проводит свои последние дни в футболке "бланкинегрос".

Немецкий клуб следит за ним уже несколько недель и предпринял конкретные шаги, чтобы завладеть его услугами. Осознавая потенциал Москера и его возможности для дальнейшего роста, "Лейпциг" готов удовлетворить финансовые требования "Валенсии": общая сумма сделки может составить около 20 миллионов евро. В спортивном плане окружение игрока положительно оценивает проект немецкого клуба, который, хотя и не будет играть в еврокубках в следующем сезоне, планирует серьезное обновление состава, где Москера станет ключевым элементом.

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"Лейпциг" действовал тихо, без утечек информации, но имел реальные контакты с окружением игрока. Все будет зависеть от последней встречи между руководством "Валенсии" и представителями Москера. Это будет решающий момент, чтобы понять, сделает ли клуб последнюю попытку его удержать, или согласится на его уход. Сам игрок предпочитает стабильный проект, а не большой контракт, поэтому уже отклонил более выгодные предложения из других стран.

Добавим, что в этом сезоне на счету 20-летнего Москера 1 гол в 40 матчах за "Валенсию" во всех турнирах.