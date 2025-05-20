Немецкие СМИ рассказали, когда "Боруссия" Дортмунд обсудит продление контракта с главным тренером.

По информации Sky Sports Germany, переговоры о будущем Нико Ковача начнутся только после двухнедельного отпуска тренера в Хорватии и в преддверии клубного чемпионата мира.

Сообщается, что тренером довольно как руководство клуба, так и футболисты команды. Это хороший знак для дальнейшего сотрудничества.

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Текущий контракт Ковача действителен до 2026 года.

Напомним, что хорватский тренер возглавил Дортмунд в феврале 2025 года. С клубом он занял 4-е место в итоговой таблице Бундеслиги.