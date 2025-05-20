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Нападающий Вольфсбурга может продолжить карьеру в Англии

Германия

Возвращение в знакомые места

Нападающий Вольфсбурга может продолжить карьеру в Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывшему игроку академии "Манчестер Сити" Лукасу Нмечи не удалось полноценно перезапустить свою карьеру в Бундеслиге в этом сезоне. Несмотря на это, он все-таки завершился положительно для немца. В заключительном туре Нмеча вышел в старте "Вольфсбурга" и забил победный гол в матче с "Гладбахом".

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Что дальше ждет некогда перспективного нападающего, чья карьера пошла на спад после ужасной травмы в ноябре 2022 года и ее последствий? Как сообщает Kicker, Нмеча не исключает продолжения выступлений за "Вольфсбург", но хочет дождаться улучшенного предложения по новому контракту, ведь текущее соглашение игрока с клубом заканчивается в конце этого месяца. Несмотря на отсутствие конкретных названий клубов, Kicker также отмечает, что игрок уже получил предложение из Англии, страны, где он начинал карьеру.

Добавим, что в этом сезоне Нмеча забил 3 гола за "Вольфсбург" во всех турнирах, проведя на поле лишь 471 минуту. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Алексей Полищук
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