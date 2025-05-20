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Стало известно имя кандидата на должность ассистента главного тренера сборной Германии

Германия

Нагельсманн его хорошо знает

Стало известно имя кандидата на должность ассистента главного тренера сборной Германии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По информации журналиста Флориана Плеттенберга, бывший защитник "Хоффенхайма" Бенжамин Гюбнер станет новым ассистентом Юлиана Нагельсманна в национальной сборной Германии. Нынешний ассистент главного тренера Сандро Вагнер покинет свою должность после завершения матчей Лиги наций в следующем месяце. Ожидается, что летом он возглавит один из клубов Бундеслиги.

Читайте такжеАссистент главного тренера сборной Германии покинет команду летом

Гюбнер сейчас является главным кандидатом Нагельсманна на замену Вагнеру, а переговоры между "Хоффенхаймом" и Немецким футбольным союзом (DFB) уже продолжаются. Бывший защитник ныне работает ассистентом Кристиана Ильцера в "Хоффенхайме", который едва избежал участия в переходных матчах за сохранение прописки в элите в последнем туре сезона.

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Бывший ассистент Нагельсманна Альфред Шрёйдер также связывался с возможным возвращением. Не исключено, что он присоединится к штабу сборной позже как более опытный помощник – уже вместе с Гюбнером.

Добавим, что в свое время Гюбнер провел 69 матчей под руководством Нагельсманна в "Хоффенхайме", когда тот возглавлял клуб.

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Германия Хоффенхайм (Зинсхайм) Сандро Вагнер Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Алексей Полищук
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