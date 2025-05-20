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"Спасибо вам за всё". Главный тренер Байера попрощался с клубом
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Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Байера" попрощался с клубом.
Перед последним поединком немецкого клуба в Бундеслиге, Хаби Алонсо поблагодарил персонал клуба за работу.
"Каждый из вас - очень важная часть клуба и успеха последних лет. Спасибо вам за все", - подчеркнул Хаби Алонсо в своем прощальном слове к сотрудникам клуба в четверг днем.
Испанский тренер возглавил "Байер" в октябре 2022 года. Выиграл Бундеслигу, Кубок Германии и дошёл до финала Лиги Европы, в котором проиграл итальянской "Аталанте".
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Хаби Алонсо после ухода из "Байера" возглавит мадридский "Реал".
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