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Лидер Хоффенхайма покидает команду после десяти лет в клубе

Германия

Конец эпохи 

Лидер Хоффенхайма покидает команду после десяти лет в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После десяти лет вместе завершается история Павела Кадержабека в "Хоффенхайме". Летом пути чешского защитника и клуба Бундеслиги разойдутся. Контракт 33-летнего правого защитника, который завершается в конце июня, не будет продлен.

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Кадержабек присоединился к клубу в июле 2015 года, он стал безоговорочным игроком основного состава на целое десятилетие и лицом клуба, с которым отождествляли "Хоффенхайм".

"После невероятных десяти лет моя история в клубе подходит к завершению – и для меня это очень эмоционально. Я действительно хотел бы остаться в "Хоффенхайме", но, к сожалению, клуб имеет другие планы относительно моей позиции. Я очень наслаждался этим временем, и этот клуб навсегда останется в моем сердце.

Домашние матчи, фанаты – я этого никогда не забуду. Это было и всегда будет для меня чем-то особенным. Но я обязательно еще вернусь, чтобы мы все могли должным образом попрощаться. Я с нетерпением жду встречи с вами снова на стадионе. И я вернусь не один раз – я есть и остаюсь болельщиком этого клуба", – сказал Кадержабек.

Добавим, что за свою карьеру в "Хоффенхайме" защитник провел 287 матчей во всех турнирах, забив 19 голов и отдав 35 ассистов.

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Источник:
Hoffenheim
Опубликовал: Алексей Полищук
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