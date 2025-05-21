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Немецкий топ-клуб лидирует в борьбе за подписание брата Джуда Беллингема

Германия

Он является главной целью для них на лето

Немецкий топ-клуб лидирует в борьбе за подписание брата Джуда Беллингема

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Немецкий топ-клуб лидирует в борьбе за подписание брата Джуда Беллингема.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг из издания Sky Sport, между дортмундской "Боруссией" и "Сандерлендом" продолжаются переговоры по трансферу 19-летнего Джоба Беллингема. Руководство "шмелей" хочет подписать его еще до начала Клубного чемпионата мира, который состоится в этом году в США с 14-го по 13-е июля.

Также известно, что "Боруссия Д" опережает в гонке за трансфер талантливого англичанина франкфуртский "Айнтрахт", который тоже заинтересован в подписании младшего брата Джуда Беллингема. Игрок является главной целью для клуба на лето.

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В этом сезоне Джоб Беллингем отметился 4 голами и 3 ассистами в 40 матчах за "Сандерленд" в Чемпионшипе. Известный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

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Боруссия (Дортмунд) Сандерленд Джоб Беллингем
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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