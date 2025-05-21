"Очень горжусь". Гримальдо отреагировал на интерес со стороны Реала

Левый защитник леверкузенского "Байера" Алехандро Гримальдо прокомментировал слухи об интересе со стороны мадридского "Реала".

"Я очень горжусь тем, что мое имя связано с "Реалом". Я никогда не скрывал своего желания играть за лучшие команды мира. Это то, ради чего я работаю, и это одна из моих амбиций. В "Реале" у меня есть друзья: Карвахаль и Асенсио.

"Байер" — очень сильная команда, но моя цель — вернуться в Испанию. Клуб об этом знает. Эта идея давно витает у меня в голове", - сказал Алехандро.