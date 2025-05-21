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"Очень горжусь". Гримальдо отреагировал на интерес со стороны Реала
Все указывает на готовность игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник леверкузенского "Байера" Алехандро Гримальдо прокомментировал
"Я очень горжусь тем, что мое имя связано с "Реалом". Я никогда не скрывал своего желания играть за лучшие команды мира. Это то, ради чего я работаю, и это одна из моих амбиций. В "Реале" у меня есть друзья: Карвахаль и Асенсио.
"Байер" — очень сильная команда, но моя цель — вернуться в Испанию. Клуб об этом знает. Эта идея давно витает у меня в голове", - сказал Алехандро.
Гримальдо - воспитанник "Барселоны". В нынешнем сезоне 29-летний латераль забил четыре гола и отдал 13 ассистов в 47 матчах во всех турнирах.
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