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"Очень горжусь". Гримальдо отреагировал на интерес со стороны Реала

Германия
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Все указывает на готовность игрока

"Очень горжусь". Гримальдо отреагировал на интерес со стороны Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый защитник леверкузенского "Байера" Алехандро Гримальдо прокомментировал слухи об интересе со стороны мадридского "Реала".

"Я очень горжусь тем, что мое имя связано с "Реалом". Я никогда не скрывал своего желания играть за лучшие команды мира. Это то, ради чего я работаю, и это одна из моих амбиций. В "Реале" у меня есть друзья: Карвахаль и Асенсио.

"Байер" — очень сильная команда, но моя цель — вернуться в Испанию. Клуб об этом знает. Эта идея давно витает у меня в голове", - сказал Алехандро.

Гримальдо - воспитанник "Барселоны". В нынешнем сезоне 29-летний латераль забил четыре гола и отдал 13 ассистов в 47 матчах во всех турнирах.

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Источник:
El Chiringuito
Опубликовал: Александр Бураков
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