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Бундеслига назвала имя лучшего игрока сезона 2024/25

Германия

Харри Кейн

Бундеслига назвала имя лучшего игрока сезона 2024/25

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн был признан лучшим игроком сезона Бундеслиги 2024/25.

Футболист помог своей команде добыть 34-й чемпионский титул Бундеслиги, что стало первым значимым клубным трофеем в карьере английского форварда.

Добавим, что Кейн в текущем сезоне забил 38 голов и отдал 13 ассистов в 46 матчах.

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Бавария (Мюнхен) Бундеслига Харри Кейн
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Источник:
Вundesliga
Опубликовал: Екатерина Власова
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