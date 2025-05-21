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Бундеслига назвала имя лучшего игрока сезона 2024/25
Харри Кейн
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн был признан лучшим игроком сезона Бундеслиги 2024/25.
Футболист помог своей команде добыть 34-й чемпионский титул Бундеслиги, что стало первым значимым клубным трофеем в карьере английского форварда.
Добавим, что Кейн в текущем сезоне забил 38 голов и отдал 13 ассистов в 46 матчах.
???? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????? ????— FC Bayern (@FCBayernEN) May 21, 2025
Congratulations, Harry! ????????
???? https://t.co/QLH32xwE1u#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/I40zq3X8jp
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