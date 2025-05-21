Бундеслига назвала имя лучшего игрока сезона 2024/25

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн был признан лучшим игроком сезона Бундеслиги 2024/25.

Футболист помог своей команде добыть 34-й чемпионский титул Бундеслиги, что стало первым значимым клубным трофеем в карьере английского форварда.

Добавим, что Кейн в текущем сезоне забил 38 голов и отдал 13 ассистов в 46 матчах.

Читайте такжеБавария не планирует продолжать сотрудничество со своим опытным хавбеком