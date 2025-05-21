Заслужил? Бундеслига назвала лучшего новичка сезона 2024/25

Бундеслига назвала лучшего новичка сезона 2024/25.

Вингер "Баварии" Мишель Олисе был признан лучшим новичком сезона в чемпионате Германии.

Руководство мюнхенского клуба отметило его вклад.

"С этим парнем очень весело. Всё всегда кажется очень простым и непринуждённым, но он играет очень серьёзно. Он играет не только за себя, но и за команду", - заявил спортивный директор "Баварии".

Тренер "Баварии" Винсен Компани отметил важность футболиста.

"Он стал одним из наших самых важных игроков в этом сезоне. Это не то, что можно воспринимать как должное, когда ты первый год играешь в Бундеслиге на таком уровне", - сказал тренер.

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В этом сезоне Бундеслиги Мишель Олисе забил 12 голов и отдал 18 голевых передач.