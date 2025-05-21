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Заслужил? Бундеслига назвала лучшего новичка сезона 2024/25
Красавчик
Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига назвала лучшего новичка сезона 2024/25.
Вингер "Баварии" Мишель Олисе был признан лучшим новичком сезона в чемпионате Германии.
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Michael Olise ???? https://t.co/stqjg7fzkR#FCBayern #MiaSanMia #Bundesliga pic.twitter.com/F9YRL43Ir9
Руководство мюнхенского клуба отметило его вклад.
"С этим парнем очень весело. Всё всегда кажется очень простым и непринуждённым, но он играет очень серьёзно. Он играет не только за себя, но и за команду", - заявил спортивный директор "Баварии".
Тренер "Баварии" Винсен Компани отметил важность футболиста.
"Он стал одним из наших самых важных игроков в этом сезоне. Это не то, что можно воспринимать как должное, когда ты первый год играешь в Бундеслиге на таком уровне", - сказал тренер.
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В этом сезоне Бундеслиги Мишель Олисе забил 12 голов и отдал 18 голевых передач.
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