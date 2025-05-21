Кейн: Это замечательное ощущение - быть признанным игроком сезона

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн был признан лучшим игроком этого сезона в Бундеслиге. Английский форвард не скрывал своей радости по поводу получения этой награды:

"Это замечательное ощущение - быть признанным игроком сезона. Я горжусь этим достижением, ведь конкуренция в Бундеслиге очень жесткая. Получение награды в год, когда мы выиграли титул чемпиона, делает его еще более особенным. Для меня это очень много значит.

Я хотел бы поблагодарить клуб, моих товарищей по команде и персонал, без которых это было бы невозможно. Я буду наслаждаться этим сейчас, потому что мы все упорно работали на протяжении всего сезона. Такие награды - это дополнительный бонус", - сказал футболист.