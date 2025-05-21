Мусиала пропустит Финал четырех Лиги наций - СМИ

Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Джамал Мусиала не примет участие в Финале четырех Лиги наций. Об этом сообщает издание Kicker.

По информации источника, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн пошел навстречу просьбе спортивного директора «Баварии» и не будет вызывать футболиста на турнир.

Это решение принято с целью позволить 22-летнему немцу полностью восстановиться после травмы и быть в оптимальной форме к предстоящему Клубному чемпионату мира.

Напомним, что у Джамала разрыв мышцы левого подколенного сухожилия.