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Мусиала пропустит Финал четырех Лиги наций - СМИ
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Джамал Мусиала не примет участие в Финале четырех Лиги наций. Об этом сообщает издание Kicker.
По информации источника, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн пошел навстречу просьбе спортивного директора «Баварии» и не будет вызывать футболиста на турнир.
Это решение принято с целью позволить 22-летнему немцу полностью восстановиться после травмы и быть в оптимальной форме к предстоящему Клубному чемпионату мира.
Напомним, что у Джамала разрыв мышцы левого подколенного сухожилия.
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