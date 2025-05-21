  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Мусиала пропустит Финал четырех Лиги наций - СМИ

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мусиала пропустит Финал четырех Лиги наций - СМИ

Германия

Ждем официальных сообщений

Мусиала пропустит Финал четырех Лиги наций - СМИ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Джамал Мусиала не примет участие в Финале четырех Лиги наций. Об этом сообщает издание Kicker.

По информации источника, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн пошел навстречу просьбе спортивного директора «Баварии» и не будет вызывать футболиста на турнир.

Это решение принято с целью позволить 22-летнему немцу полностью восстановиться после травмы и быть в оптимальной форме к предстоящему Клубному чемпионату мира.

Напомним, что у Джамала разрыв мышцы левого подколенного сухожилия.

Читайте такжеКейн: Это замечательное ощущение - быть признанным игроком сезона
По теме
yellow-arrow
Кейн: Это замечательное ощущение - быть признанным игроком сезона
yellow-arrow
Заслужил? Бундеслига назвала лучшего новичка сезона 2024/25
yellow-arrow
Бундеслига назвала имя лучшего игрока сезона 2024/25
Бавария (Мюнхен) Джамал Мусиала
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Kicker
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости