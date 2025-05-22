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Главный тренер сборной Германии рассказал, кто будет основным вратарем команды
Всегда подчеркивал это
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн подтвердил, что Марк-Андре тер Штеген будет первым номером команды в матчах Лиги Наций.
"Я всегда подчеркивал, что Марк – наш №1. Я говорил с Ханси, и он сказал, что Марк демонстрирует топовый уровень и находится в отличной форме. Он провел два матча и, вероятно, сыграет еще в воскресенье. Мы рады, что он возвращается в сборную. Это правильное решение", – сказал Нагельсманн.
Марк-Андре тер Штеген пропустил значительную часть сезона из-за травмы колена, которую получил еще в сентябре в составе "Барселоны", но недавно 33-летний вратарь вернулся к регулярным выступлениям за действующего чемпиона Испании.
Добавим, что в полуфинале Лиги Наций Германия встретится со сборной Португалии. В случае победы команда Нагельсманна встретится в финале с победителем пары Франция – Испания.
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