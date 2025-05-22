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Вингер Вольфсбурга заинтересовал английские клубы
Может сменить чемпионат летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Вольфсбурга" Патрик Виммер готовится к уходу из клуба в летнее трансферное окно. Согласно сообщению немецкого локального издания Wolfsburger Allgemeine Zeitung, к австрийцу проявляют интерес два представителя английской Премьер-лиги.
Несмотря на нестабильную форму в этом сезоне, Виммер периодически напоминал о своем потенциале, что и привлекло внимание Фабиана Гюрцелера, который сейчас возглавляет "Брайтон". Претендентом на Уиммера также является лондонский "Фулхэм". "Вольфсбург" не станет помехой трансферу, если получит предложение в пределах 15-20 миллионов евро.
Добавим, что в этом сезоне на счету Уиммера 4 гола и 4 ассиста в 33-х матчах за "Вольфсбург" во всех турнирах.
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