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Вингер Вольфсбурга заинтересовал английские клубы 

Германия

Может сменить чемпионат летом

Вингер Вольфсбурга заинтересовал английские клубы 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Вольфсбурга" Патрик Виммер готовится к уходу из клуба в летнее трансферное окно. Согласно сообщению немецкого локального издания Wolfsburger Allgemeine Zeitung, к австрийцу проявляют интерес два представителя английской Премьер-лиги.

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Несмотря на нестабильную форму в этом сезоне, Виммер периодически напоминал о своем потенциале, что и привлекло внимание Фабиана Гюрцелера, который сейчас возглавляет "Брайтон". Претендентом на Уиммера также является лондонский "Фулхэм". "Вольфсбург" не станет помехой трансферу, если получит предложение в пределах 15-20 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету Уиммера 4 гола и 4 ассиста в 33-х матчах за "Вольфсбург" во всех турнирах.

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Источник:
WAZ
Опубликовал: Алексей Полищук
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