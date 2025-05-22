Сборная Германии объявила заявку на матчи Лиги Наций в июне.

Юлиан Нагельсман вызвал 26 футболистов в сборную.

Голкиперы: Оливер Бауманн, Александер Нюбель, Марк-Андре Тер Штаген

Защитники: Роберт Андрих, Вальдемар Антон, Ян Биссек, Йошуа Киммих, Робин Коч. Максимилиан Миттельстадт, Давид Рам, Джонатан Та

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Полузащитники: Карим Адейеми, Нидием Амири, Том Бишоф, Серж Гнабри, Леон Горетцка, Робин Госенс, Паскаль Грос, Феликс Нмеча, Александер Павлович, Лерой Сане, Анджело Стиллер, Флориан Виртц

Нападающие: Николас Фуллкруг, Денис Ундав, Ник Вольтемад.

Unsere 26 für das Final 4 in der Nations League ????????#dfbteam pic.twitter.com/oO6dMK9rVq — DFB-Team (@DFB_Team) May 22, 2025

Напомним, что 4 июня сборная Германии сыграет со сборной Португалии в полуфинале Лиги Наций. В зависимости от результата матча, сборная попадёт или в финал, или поборется за третье место.