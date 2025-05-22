Нагельсманн: Если достигнем наилучшего уровня, сможем обыграть Португалию

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился своими ожиданиями от предстоящего матча против Португалии в рамках полуфинала Лиги наций.

"Если мы достигнем нашего лучшего уровня, мы сможем обыграть Португалию. Это наша цель. Но мы не можем опуститься ни на метр ниже, чем в лучшие моменты четвертьфинала против Италии, потому что я считаю Португалию очень сильной командой. Мы сделаем все возможное, чтобы попасть в финал в Мюнхене".