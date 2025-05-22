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Нагельсманн: Если достигнем наилучшего уровня, сможем обыграть Португалию
Специалист поделился своими мыслями о предстоящем матче Лиги наций
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился своими ожиданиями от предстоящего матча против Португалии в рамках полуфинала Лиги наций.
"Если мы достигнем нашего лучшего уровня, мы сможем обыграть Португалию. Это наша цель. Но мы не можем опуститься ни на метр ниже, чем в лучшие моменты четвертьфинала против Италии, потому что я считаю Португалию очень сильной командой. Мы сделаем все возможное, чтобы попасть в финал в Мюнхене".
Добавим, что в случае победы над Португалией команда Нагельсманна встретится в финале с победителем пары Испания - Франция.
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