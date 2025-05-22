Немецкий топ-клуб установил ценник на своего звездного форварда.

Как сообщил журналист Экрем Конур, руководство "РБ Лейпциг" готово продать Лоиса Опенда за 60-70 миллионов евро, если им поступит соответствующее предложение от заинтересованных команд. Такое решение они были вынуждены принять уже после того, как стало известно, что "красные быки" не квалифицировались в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Отмечается, что к 25-летнему талантливому бельгийскому нападающему проявили интерес клубы из Англии и Италии.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Лоис Опенда забил 13 голов и отдал 11 ассистов в 45 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.