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Немецкий топ-клуб установил ценник на своего звездного форварда
К нему проявляют интерес команды из АПЛ и Серии А
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий топ-клуб установил ценник на своего звездного форварда.
Как сообщил журналист Экрем Конур, руководство "РБ Лейпциг" готово продать Лоиса Опенда за 60-70 миллионов евро, если им поступит соответствующее предложение от заинтересованных команд. Такое решение они были вынуждены принять уже после того, как стало известно, что "красные быки" не квалифицировались в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Отмечается, что к 25-летнему талантливому бельгийскому нападающему проявили интерес клубы из Англии и Италии.
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В этом сезоне Лоис Опенда забил 13 голов и отдал 11 ассистов в 45 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
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