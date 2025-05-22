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Немецкий топ-клуб установил ценник на своего звездного форварда

Германия

К нему проявляют интерес команды из АПЛ и Серии А

Немецкий топ-клуб установил ценник на своего звездного форварда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Немецкий топ-клуб установил ценник на своего звездного форварда.

Как сообщил журналист Экрем Конур, руководство "РБ Лейпциг" готово продать Лоиса Опенда за 60-70 миллионов евро, если им поступит соответствующее предложение от заинтересованных команд. Такое решение они были вынуждены принять уже после того, как стало известно, что "красные быки" не квалифицировались в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Отмечается, что к 25-летнему талантливому бельгийскому нападающему проявили интерес клубы из Англии и Италии.

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В этом сезоне Лоис Опенда забил 13 голов и отдал 11 ассистов в 45 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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