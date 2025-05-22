Один из них 7 месяцев без работы. Журналист Sky Germany назвал кандидатов на тренера Байера

Журналист Sky Germany назвал кандидатов на тренера "Байера".

Флориан Плеттенберг сообщил, что Эрик Тен Хаг дал понять руководству немецкого клуба, что он готов к работе.

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" всегда был фаворитом для немецкого клуба, если сделка с Сеском Фабрегасом не состоится. Продолжаются переговоры.

Ранее "Комо", которое возглавляет Фабрегас, подтвердило немецкому клубу чёткие планы продолжить сотрудничество с главным тренером.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Эрик Тен Хаг без работы с 28 октября 2024 года. После поражения "Манчестер Юнайтед" "Вест Хэму" его уволили из клуба.