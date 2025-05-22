  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Один из них 7 месяцев без работы. Журналист Sky Germany назвал кандидатов на тренера Байера

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из них 7 месяцев без работы. Журналист Sky Germany назвал кандидатов на тренера Байера

Германия

Посмотрим, что из этого выйдет

Один из них 7 месяцев без работы. Журналист Sky Germany назвал кандидатов на тренера Байера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист Sky Germany назвал кандидатов на тренера "Байера".

Флориан Плеттенберг сообщил, что Эрик Тен Хаг дал понять руководству немецкого клуба, что он готов к работе.

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" всегда был фаворитом для немецкого клуба, если сделка с Сеском Фабрегасом не состоится. Продолжаются переговоры.

Ранее "Комо", которое возглавляет Фабрегас, подтвердило немецкому клубу чёткие планы продолжить сотрудничество с главным тренером.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Эрик Тен Хаг без работы с 28 октября 2024 года. После поражения "Манчестер Юнайтед" "Вест Хэму" его уволили из клуба.

По теме
yellow-arrow
Немецкий топ-клуб установил ценник на своего звездного форварда
yellow-arrow
Нагельсманн: Если достигнем наилучшего уровня, сможем обыграть Португалию
yellow-arrow
Сборная Германии объявила заявку на матчи Лиги Наций в июне
Сеск Фабрегас Байер (Леверкузен) Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости