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Один из них 7 месяцев без работы. Журналист Sky Germany назвал кандидатов на тренера Байера
Посмотрим, что из этого выйдет
Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Sky Germany назвал кандидатов на тренера "Байера".
Флориан Плеттенберг сообщил, что Эрик Тен Хаг дал понять руководству немецкого клуба, что он готов к работе.
Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" всегда был фаворитом для немецкого клуба, если сделка с Сеском Фабрегасом не состоится. Продолжаются переговоры.
Ранее "Комо", которое возглавляет Фабрегас, подтвердило немецкому клубу чёткие планы продолжить сотрудничество с главным тренером.
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Эрик Тен Хаг без работы с 28 октября 2024 года. После поражения "Манчестер Юнайтед" "Вест Хэму" его уволили из клуба.
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