  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Журналист The Athletic рассказал о ситуации со звёздным полузащитником Байера

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Журналист The Athletic рассказал о ситуации со звёздным полузащитником Байера

Германия

Сага развивается

Журналист The Athletic рассказал о ситуации со звёздным полузащитником Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист The Athletic рассказал о ситуации со звёздным полузащитником "Байера".

По словам Дэвида Орнштейна, интерес со стороны "Ливерпуля" к Флориану Виртцу присутствует. Но есть разная информация по игроку.

Одни инсайдеры говорят о лидерстве "Баварии" в гонке, другие – о переходе футболиста в "Ливерпуль", а некоторые верят, что он останется в "Байере".

"Как вы уже видели, по слухам со стадиона "Этихад", "Манчестер Сити" больше не претендует на него, ссылаясь на общую стоимость любой сделки.

На данный момент от "Энфилда" не поступало никаких новостей, и, учитывая уникальность игрока, они захотят быть в числе претендентов, если у них будет шанс его заполучить.

Многие из тех, с кем я общаюсь в отрасли, считают, что "Бавария" по-прежнему лидирует, другие полагают, что он перейдёт в "Ливерпуль", а некоторые говорят, что он останется в "Байере". Это указывает на отсутствие ясности в настоящее время и на то, что все стороны ждут его решения", - сообщил Орнштейн.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Виртц сыграл в 45-ти матчах "Байера", в которых забил 16 голов и отдал 15 голевых передач.

По теме
yellow-arrow
Один из них 7 месяцев без работы. Журналист Sky Germany назвал кандидатов на тренера Байера
yellow-arrow
Немецкий топ-клуб установил ценник на своего звездного форварда
yellow-arrow
Нагельсманн: Если достигнем наилучшего уровня, сможем обыграть Португалию
Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Ливерпуль Флориан Виртц
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости