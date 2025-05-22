Журналист The Athletic рассказал о ситуации со звёздным полузащитником "Байера".

По словам Дэвида Орнштейна, интерес со стороны "Ливерпуля" к Флориану Виртцу присутствует. Но есть разная информация по игроку.

Одни инсайдеры говорят о лидерстве "Баварии" в гонке, другие – о переходе футболиста в "Ливерпуль", а некоторые верят, что он останется в "Байере".

"Как вы уже видели, по слухам со стадиона "Этихад", "Манчестер Сити" больше не претендует на него, ссылаясь на общую стоимость любой сделки. На данный момент от "Энфилда" не поступало никаких новостей, и, учитывая уникальность игрока, они захотят быть в числе претендентов, если у них будет шанс его заполучить. Многие из тех, с кем я общаюсь в отрасли, считают, что "Бавария" по-прежнему лидирует, другие полагают, что он перейдёт в "Ливерпуль", а некоторые говорят, что он останется в "Байере". Это указывает на отсутствие ясности в настоящее время и на то, что все стороны ждут его решения", - сообщил Орнштейн.

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В этом сезоне Виртц сыграл в 45-ти матчах "Байера", в которых забил 16 голов и отдал 15 голевых передач.