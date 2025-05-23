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РБ Лейпциг хочет подписать новый контракт с талантливым защитником

Германия

Повышение заработной платы

РБ Лейпциг хочет подписать новый контракт с талантливым защитником

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По информации L'Équipe, "РБ Лейпциг" предложил французскому защитнику Эль-Шадайю Бишиабу продление контракта после его перспективного первого полного сезона в Германии.

Бывший центральный защитник "Пари Сен-Жермен" пока имеет действующее соглашение до 2028 года, но ему предложили новый контракт до 2029-го с повышением заработной платы.

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После перехода в "Лейпциг" в 2023 году левоногий центрбек стал ключевым игроком команды, которая финишировала седьмой в Бундеслиге. Несмотря на то, что в следующем сезоне "Лейпциг" не будет играть в еврокубках, клуб остается преданным развитию Бишиаба.

Добавим, что в этом сезоне на счету француза 28 матчей за "Лейпциг" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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