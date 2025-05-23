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Экс-тренер Манчестер Юнайтед согласился возглавить немецкий топ-клуб
В ближайшее время будет принято окончательное решение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Манестер Юнайтед" Эрик тен Хаг согласился возглавить немецкий топ-клуб.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 55-летний голландец сказал "да" леверкузенскому "Байеру" на предложение возглавить их проект, подписав двухлетний контракт с клубом. Известный специалист ожидает окончательного решения "фармацевтов", поскольку они вели переговоры сразу с несколькими кандидатами.
Отмечается, что главным приоритетом для Эрика тен Хага является "Байер", а "Аякс" наблюдает за текущей ситуацией.
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Последним местом работы Эрика тен Хага был "Манчестер Юнайтед", который он возглавлял в период с июля 2022 года по октябрь 2024 года. Вместе с английским клубом он выиграл Кубок английской лиги и Кубок Англии.
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