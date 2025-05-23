Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Байера согласовал личные условия контракта с Баварией - Романо
Here we go
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник леверкузенского "Байера" Джонатан Та согласовал условия контракта с мюнхенской "Баварией". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информацию источника, "Байер" уже был проинформирован о договоренности игрока с мюнхенским грандом. Теперь леверкузенский клуб ожидает контакт от "Баварии" для обсуждения суммы трансфера, чтобы Та мог присоединиться к новой команде уже на клубном чемпионате мира.
В этом сезоне Джонатан сыграл в 49 матчах "Байера". На его счету 4 гола и 1 голевая передача.
Популярное сейчас
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Оболонь спасается, Ингулец прощается с элитой. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Очередное достижение английского форварда. Харри Кейн вошел в историю Бундеслиги
- Карим Бензема купил новый BMW за 138 тысяч фунтов — пополнение в автопарке звёздного футболиста
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения