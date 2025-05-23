Защитник Байера согласовал личные условия контракта с Баварией - Романо

Защитник леверкузенского "Байера" Джонатан Та согласовал условия контракта с мюнхенской "Баварией". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информацию источника, "Байер" уже был проинформирован о договоренности игрока с мюнхенским грандом. Теперь леверкузенский клуб ожидает контакт от "Баварии" для обсуждения суммы трансфера, чтобы Та мог присоединиться к новой команде уже на клубном чемпионате мира.

В этом сезоне Джонатан сыграл в 49 матчах "Байера". На его счету 4 гола и 1 голевая передача.